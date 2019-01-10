Зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Учёные из штата Калифорния зафиксировали почти десятикратное снижение популяции бабочек вида данаида монарх, что может привести к гибели вида.

Как передаёт Report, об этом рассказало издание Daily Mail.

Последние подсчеты, проведённые экологами из общества Xerces, показали, что в 2018 году было зарегистрировано менее 30 тысяч бабочек, тогда как в 1981 году их количество составляло более миллиона особей.

Бабочка данаида монарх известна тем, что мигрирует вдоль западного побережья США, но никаких свидетельств отсроченной миграции в прошлом году не было выявлено.

Напомним, что в мае 2018 года в Лянкяране была найдена занесённая в Красную книгу бабочка Махаон.