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    Зоологи США сообщили о почти 90-процентном вымирании бабочек-монархов

    Учёные из штата Калифорния зафиксировали почти десятикратное снижение популяции бабочек вида данаида монарх

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Учёные из штата Калифорния зафиксировали почти десятикратное снижение популяции бабочек вида данаида монарх, что может привести к гибели вида.

    Как передаёт Report, об этом рассказало издание Daily Mail.

    Последние подсчеты, проведённые экологами из общества Xerces, показали, что в 2018 году было зарегистрировано менее 30 тысяч бабочек, тогда как в 1981 году их количество составляло более миллиона особей.

    Бабочка данаида монарх известна тем, что мигрирует вдоль западного побережья США, но никаких свидетельств отсроченной миграции в прошлом году не было выявлено.

    Напомним, что в мае 2018 года в Лянкяране была найдена занесённая в Красную книгу бабочка Махаон.

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