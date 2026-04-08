    Золтан Ковач: Венгрия раскрыла новые детали по делу о "золотом конвое"

    08 апреля, 2026
    11:29
    Золтан Ковач: Венгрия раскрыла новые детали по делу о золотом конвое

    Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) заявило о раскрытии новых доказательств по уголовному делу о подозрении в отмывании денег, связанном с так называемым "золотым конвоем", перевозившим крупные суммы украинских наличных и золота через венгерскую территорию.

    Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Золтан Ковач в соцсети "Х".

    По его словам следователи установили, что бронированные автомобили перевозили свежеотпечатанные евро и доллары, которые еще не поступали в обращение.

    "Эти средства были связаны с рядом банков, включая украинский "Ощадбанк", а также финансовые организации Польши и Гибралтара", - написал Ковач.

    Пресс-секретарь отметил, что в числе улик фигурирует видеозапись, на которой бывший генерал-майор украинской разведки якобы подделывает документы, в то время как его сообщники обсуждали выплаты, связанные с коррупцией.

    "Груз включал около $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота, происхождение и назначение которых остаются неясными. NAV запросило международное сотрудничество и отвергло обвинения в незаконных действиях, подчеркнув, что все следственные мероприятия были задокументированы и проведены в строгом соответствии с законом", - заключил Ковач.

    В начале марта 2026 года отношения между Будапештом и Киевом перешли в фазу острого юридического и политического противостояния после задержания венгерскими спецслужбами (TEK) крупной партии наличности и золота. Группа бронированных автомобилей, получившая в СМИ название "золотой конвой", была блокирована на пути в Украину. В ходе обыска венгерские власти изъяли около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

    Золтан Ковач Борьба с отмыванием денег Золотой конвой Украина Венгрия
    Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıb

    Последние новости

    12:20
    Фото

    Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта Казахстана

    Внешняя политика
    12:14
    Фото

    Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в Казахстане

    Индивидуальные
    12:13

    МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалации

    Другие страны
    12:12
    Фото

    Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегу

    Внешняя политика
    12:08

    "Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025г

    Финансы
    12:06
    Фото

    Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеля

    Инфраструктура
    12:06

    В Ширване приостановлена работа объекта, в котором отравились 6 человек - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:04

    ЦБА оштрафовал платежное учреждение

    Финансы
    12:03

    На Turkish Digital Leaders Summit с участием Азербайджана обсудят вопросы кибербезопасности

    Другие страны
    Лента новостей