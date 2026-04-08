Золтан Ковач: Венгрия раскрыла новые детали по делу о "золотом конвое"

Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии (NAV) заявило о раскрытии новых доказательств по уголовному делу о подозрении в отмывании денег, связанном с так называемым "золотым конвоем", перевозившим крупные суммы украинских наличных и золота через венгерскую территорию.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Золтан Ковач в соцсети "Х".

По его словам следователи установили, что бронированные автомобили перевозили свежеотпечатанные евро и доллары, которые еще не поступали в обращение.

"Эти средства были связаны с рядом банков, включая украинский "Ощадбанк", а также финансовые организации Польши и Гибралтара", - написал Ковач.

Пресс-секретарь отметил, что в числе улик фигурирует видеозапись, на которой бывший генерал-майор украинской разведки якобы подделывает документы, в то время как его сообщники обсуждали выплаты, связанные с коррупцией.

"Груз включал около $40 млн, €35 млн евро и 9 кг золота, происхождение и назначение которых остаются неясными. NAV запросило международное сотрудничество и отвергло обвинения в незаконных действиях, подчеркнув, что все следственные мероприятия были задокументированы и проведены в строгом соответствии с законом", - заключил Ковач.

В начале марта 2026 года отношения между Будапештом и Киевом перешли в фазу острого юридического и политического противостояния после задержания венгерскими спецслужбами (TEK) крупной партии наличности и золота. Группа бронированных автомобилей, получившая в СМИ название "золотой конвой", была блокирована на пути в Украину. В ходе обыска венгерские власти изъяли около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.