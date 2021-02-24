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Знаменитый гольфист пострадал в ДТП

Знаменитый гольфист пострадал в ДТП Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния).
Другие страны
24 февраля 2021 г. 00:35
Знаменитый гольфист пострадал в ДТП

Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Twitter шерифа округа Лос-Анджелес.

Авария произошла во вторник. "Автомобиль получил серьезные повреждения, - говорится в заявлении. - Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи".

По словам менеджера Вудса, чей комментарий приводит агентство Associated Press, спортсмен получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.

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