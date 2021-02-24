Знаменитый гольфист пострадал в ДТП

Американский гольфист Тайгер Вудс пострадал в автомобильной аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния).
Авария произошла во вторник. "Автомобиль получил серьезные повреждения, - говорится в заявлении. - Мистер Вудс был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования пожарными и парамедиками округа Лос-Анджелес, а затем с травмами доставлен в местную больницу на машине скорой помощи".
По словам менеджера Вудса, чей комментарий приводит агентство Associated Press, спортсмен получил множественные повреждения ноги, в настоящий момент идет операция.