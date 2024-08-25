Зимбабве усилила меры из-за оспы обезьян

Власти Зимбабве принимают экстренные меры для предотвращения проникновения вируса оспы обезьян в страну.

Власти Зимбабве принимают экстренные меры для предотвращения проникновения вируса оспы обезьян в страну.

Как передает Report, об этом заявила советник по общественному здравоохранению в администрации президента Зимбабве Агнес Махомва в интервью газете The Sunday Mail.

"На пограничных пунктах перехода с Замбией, Мозамбиком и ЮАР усилен контроль, проводится осмотр для выявления симптомов заболевания - лихорадки и высыпаний на коже. Мы подготовили планы реагирования еще в прошлом году, когда количество случаев заражения начало расти. Теперь мы обновляем планы вместе со Всемирной организацией здравоохранения. Усилено наблюдение на границах с Замбией, Мозамбиком и ЮАР," - сказала она.

Власти Зимбабве готовят массовую вакцинацию населения, для чего Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний направит партии соответствующих препаратов.