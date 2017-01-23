 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Журналисты арабских СМИ устроили потасовку на встрече по Сирии в Астане

    Инцидент произошел, когда постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари вышел к журналистам

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Журналисты арабских СМИ устроили потасовку на переговорах в Астане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в лобби отеля Rixos, когда постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, возглавляющий делегацию официального Дамаска, вышел к журналистам.

    Журналисты окружили аль-Джаафари, при этом один из операторов несколько раз потребовал от коллеги убрать голову, чтобы не мешать съемке. В какой-то момент журналисты сцепились в схватке, выкрикивая фразы на арабском, но их быстро успокоили.

    Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi