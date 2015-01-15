Журналист "Washington Post" предстанет перед судом в Иране

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Журналисту издания "Washington Post", который несколько месяцев находится под стражей в Иране, предъявлены обвинения, он предстанет перед судом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, характер обвинений, которые были предъявлены Джейсону Резайану, не сообщается.

Спецкор "Washington Post" Резайан работал в Тегеране с 2012 года. Он имеет американское и иранское гражданство. Его супруга — гражданка Ирана, подавшая заявление на постоянное проживание в США, — работала корреспондентом базирующейся в ОАЭ газеты "National". Вместе с ней Резайан и два внештатных фотожурналиста, также граждане США, были задержаны 22 июля в Иране.

"Расследование завершилось, обвинения подготовлены, дело Джейсона Резайана передано в революционный суд", — цитирует агентство Франс Пресс заявление прокурора Аббаса Джафари-Долатабади, которое приводят иранские СМИ. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что надеется на "урегулирование" дела Резайана.