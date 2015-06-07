Журнал "Исламского государства" продается на Amazon

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/Пропагандистский журнал джихадистов из "Исламского государства" под названием "Дабик" (Dabiq) появился в продаже в интернет-магазине Amazon.

В качестве издателя указан Hayat Media Centre, этот центр отвечает за пропаганду джихадистов на Западе и регулярно публикует видео-материалы и сводки новостей, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Интернет-магазин Amazon предлагает покупателям четыре номера журнала. Их можно заказать на сайтах магазина в Британии, США, Франции, Италии и Испании.

В описании журнала на сайте Amazon говорится, что "Дабик" - периодическое издание, освещающее вопросы монотеизма, поиска правды и джихада.

Журнал "Дабик" получил такое название в честь сирийского поселка Дабик, где, по мусульманскому преданию, произойдет великая битва приверженцев ислама с неверными. После этой битвы, как верят мусульмане, нас­ту­пит ко­нец ста­рого ми­ра, а для пра­вовер­ных нас­ту­пит мир и проц­ве­тание.

В селении Дабик - всего 3000 жителей, он расположен на границе с Турцией, к северу от города Алеппо.