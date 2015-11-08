Жители столицы Бурунди бегут, боясь репрессий

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Жители столицы Бурунди Бужумбуры спешно покидают свои дома и уходят пешком, захватив лишь минимум необходимых вещей.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что толчком к массовому бегству послужили убийство сына известного правозащитника Пьера Мбонимпы, чей труп был обнаружен в пятницу, и публичное обещание президента Пьера Нкурунзизы, что, начиная с полуночи воскресенья со всеми владельцами незарегистрированного оружия "начнут поступать, как с врагами нации".

"Боюсь, будут убивать без разбора", - заявила спасающаяся бегством местная жительница корреспонденту Франс пресс.

С апреля нынешнего года около 200 бурундийцев погибли в ходе протестов и столкновений, спровоцированных решением Нкурунзизы, вопреки конституции, баллотироваться на третий пятилетний срок. Сам он заявил, что считает свои действия законными, поскольку на первый срок в 2005 году был избран не гражданами, а парламентом, после чего в конституцию внесли поправки.

21 июля Нкурунзиза был переизбран, получив, по официальным данным, около 70% голосов при явке в 73%. Лидер оппозиции Агатон Рваса снял свою кандидатуру в знак протеста против нарушений и давления на его сторонников, однако его имя было оставлено в бюллетенях, и за него проголосовали почти 20% избирателей.

США, ЕС и Африканский союз отказались признать выборы в Бурунди свободными и честными. МИД России в заявлении от 27 июля выразил надежду, что "итоги голосования послужат стабилизации положения в Бурунди, развитию конструктивных общественно-политических процессов в этой африканской стране".

"Когда лидер пытается изменить правила игры и остаться у власти, он рискует спровоцировать нестабильность и раздоры. Иногда вы слышите, как лидеры стран говорят: я - единственный, кто может обеспечить единство нации. Если это правда, тогда подобный лидер в действительности попросту не справился с задачей строительства нации", - заявил Барак Обама в ходе поездки по Африке спустя несколько дней после переизбрания Нкурунзизы.

Бурунди с населением 10,4 миллиона человек, по данным Всемирного банка, находится на втором с конца месте в мире по величине ВВП на душу населения.