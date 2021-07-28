О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жители Нью-Йорка получат деньги за первую прививку от коронавируса

Жители Нью-Йорка получат деньги за первую прививку от коронавируса Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере 100 долларов США.
Другие страны
28 июля 2021 г. 19:57
Жители Нью-Йорка получат деньги за первую прививку от коронавируса

Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере 100 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила мэрия города в Twitter.

Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города. "Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите 100 долларов. Это так просто", - говорится в сообщении.

Ранее власти штата Нью-Йорк уже пытались стимулировать жителей проходить вакцинацию - в конце мая в 10 местах для вакцинации сделавшим прививку выдавали лотерейные билеты с главным призом в 5 млн долларов.

Помимо этого мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обязал всех муниципальных служащих вакцинироваться к середине сентября. Тех, кто не получит сертификат о вакцинации к этому времени, ждет регулярное тестирование.

По последним данным, в Нью-Йорке в общей сложности сделали 9,9 млн прививок от коронавируса, более 4,4 млн человек полностью прошли вакцинацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New Yorkers to be paid for their first COVID-19 vaccine shot

Другие новости из категории

Зять Трампа уходит из политики
Зять Трампа уходит из политики
28 июля 2021 г. 20:23
Число погибших в результате наводнений на севере Индии растет - ОБНОВЛЕНО
Число погибших в результате наводнений на севере Индии растет - ОБНОВЛЕНО
28 июля 2021 г. 19:50
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
28 июля 2021 г. 19:24
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
Макрон подал жалобу на автора фотомонтажа, где его изобразили Гитлером
28 июля 2021 г. 19:19
США развернут на Аляске противоракеты нового поколения
США развернут на Аляске противоракеты нового поколения
28 июля 2021 г. 18:29
Во Франции четвертая волна пандемии охватила все регионы страны
Во Франции четвертая волна пандемии охватила все регионы страны
28 июля 2021 г. 18:19
В Ираке задержали 14 боевиков ИГ
В Ираке задержали 14 боевиков ИГ
28 июля 2021 г. 17:20
Число жертв наводнения в Германии превысило 180
Число жертв наводнения в Германии превысило 180
28 июля 2021 г. 17:20
Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования
Три партии в Тунисе подозреваются в получении иностранного финансирования
28 июля 2021 г. 17:10
Украина ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса
Украина ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса
28 июля 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi