Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения из-за пожаров

Жители Лос-Анджелеса подали в суд на местного оператора водо- и электроснабжения LADWP из-за нехватки воды для тушения бушующих в Калифорнии пожаров.

Жители Лос-Анджелеса подали в суд на местного оператора водо- и электроснабжения LADWP из-за нехватки воды для тушения бушующих в Калифорнии пожаров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исковой документ.

"На оператора электроснабжения и водоснабжения города Лос-Анджелеса подали в суд с обвинением в том, что он не смог обеспечить достаточное количество воды для борьбы с крупнейшим пожаром", - сообщает агентство.

Истцы заявляют, что из-за истощения резервуара воды в городе, а также недостаточного напора воды в гидрантах пожарным оказалось сложно бороться с огнем.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.