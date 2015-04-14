Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Местные жители Йемена взяли под свой контроль единственный газовый терминал после того, как вооруженные силы сдались. Как отмечает Report, об этом сообщает The Daily Star со ссылкой на военный источник.

Жители решили организовать собственную защиту завода "Балхаф", в котором французская компания Total имеет почти 40%-ую долю.

Руководство йеменского терминала заявило о том, что приостанавливает производство из-за "форс-мажорных обстоятельств".

14 апреля СБ ООН проголосует по резолюции о введении эмбарго на поставку оружия повстанцам-хуситам в Йемене.