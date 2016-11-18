Жители Индии массово предлагают свою почку для пересадки главе МИД

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Пользователи соцсетей в Индии массово заявляют о готовности пожертвовать свою почку для трансплантации министру иностранных дел страны Сушме Сварадж, после того как она написала твит о сдаче анализов и подготовке к пересадке органа, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

54-летняя глава МИД Индии Сушма Сварадж больна хроническим сахарным диабетом. В начале ноября она была госпитализирована.

15 ноября Сварадж написала твит о том, что она проходит процедуру диализа после отказа почки. Пользователи соцсетей отреагировали молниеносно, предложив министру свои почки для трансплантации и оставив номера телефонов для связи.

Сушма Сварадж не ответила персонально каждому, но написала в "Твиттере", что она благодарна всем своим друзьям.