Европейский центр мониторинга наркотиков (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) совместно с Европолом выпустил отчет о потреблении населением ЕС наркотических веществ, передает Report. Как следует из документа, жители ЕС тратят в год не менее €30 млрд на покупку наркотиков. Говоря о предпочтениях потребителей, авторы отчета подчеркивают, что наибольшим спросом пользуется каннабис в своих двух разновидностях - марихуане и гашише.

На его долю приходится €11,6 млрд, или 39% всего оборота средств легального и нелегального наркорынка. Согласно исследованию, около 25 млн граждан Европы в возрасте от 15 до 64 лет употребляли гашиш и марихуану в прошлом году.

После каннабиса следующим наиболее потребляемым наркотиком в Европе является кокаин с предполагаемым оборотом в €9,1 млрд в год и 4 млн европейских потребителей. Наибольшим же спросом “порошок” пользуется в Великобритании.

С 25-процентной долей рынка и €7,4 млрд ежегодных расходов третье место в списке потребляемых европейцами наркотиков занимают героин и другие опиаты (1,3 млн потребителей в ЕС в прошлом году).