Жителей штата Мэриленд эвакуируют из-за подтопления

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Вышедшие из берегов реки затопили в субботу вечером улицы города Элликотт-Сити (штат Мэриленд), расположенного в 30 км от Вашингтона.

Как передает Report, oб этом сообщает телеканал WUSA 9.

"В результате сильного наводнения в Элликотт-Сити в субботу вечером разрушены часть домов и предприятий, - рассказал телеведущий. - В районе 22:30 местные власти начали спасательную операцию".

Одну из главных улиц города Мэйн-стрит затопило настолько сильно, что ее жителей пришлось эвакуировать в близлежащий парк, находящийся на возвышенности. По словам горожан, вода доходила до стекол автомобилей. "Поток смывал автомобили, деревья и мусор", - рассказала одна из жительниц в эфире телеканала.

Многие деревья в Элликотт-Сити были повалены, рассказали власти города, а некоторые водители из-за хлынувшего потока были даже заперты в машинах. Муниципалитет просит горожан не выходить из своих домов. В данный момент, по словам спасателей, уровень воды начинает спадать, но предупреждение о наводнении действует в городе до 4:15 утра воскресенья

В результате сильных ливневых дождей реки Патапско и Литтл Патуксент вышли из берегов. Как сообщил телеканал, они могли разрушить расположенную у города дамбу.