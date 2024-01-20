Жителей Литвы призвали инвестировать в производство танков

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призвала граждан страны вложить средства в производство танков.
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"Есть способы, например, занять деньги у населения. Я слышала критику подобных идей с облигациями, но ведь у граждан остается еще немало средств. Может, лучше их держать не в носке, а вложить в танки", - сказала министр.
Ранее командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис выступил с утверждением, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.