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Жителей Литвы призвали инвестировать в производство танков

Жителей Литвы призвали инвестировать в производство танков Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призвала граждан страны вложить средства в производство танков.
Другие страны
20 января 2024 г. 22:21
Жителей Литвы призвали инвестировать в производство танков

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте призвала граждан страны вложить средства в производство танков.

Как передает Report, об этом она заявила в эфире национального радио LRT.

"Есть способы, например, занять деньги у населения. Я слышала критику подобных идей с облигациями, но ведь у граждан остается еще немало средств. Может, лучше их держать не в носке, а вложить в танки", - сказала министр.

Ранее командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис выступил с утверждением, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.

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