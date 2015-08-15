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    ​Жителей из района взрывов в Тяньцзине эвакуируют из-за ядовитых паров

    Ветер может поменять направление и рассеять ядовитые вещества из района ЧП

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Власти в китайском городе Тяньцзинь, где взрывы и пожар на складе с опасными веществами унесли жизни 85 человек, эвакуируют жителей близлежащих домов из-за угрозы ядовитых паров в воздухе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ветер может поменять направление и рассеять ядовитые вещества из района ЧП.

    К 11 утра по местному времени из зоны техногенной катастрофы выехали три автобуса с местными жителями, еще один автобус ожидает отправления. Точное число эвакуированных граждан не сообщается.

    Ранее на место взрыва прибыли военные в костюмах химзащиты, которые будут искать выживших.

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