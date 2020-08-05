О нас
Report Georgia

Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии

Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии Бизнесмен купил себе Lamborghini и часы Rolex
Другие страны
5 августа 2020 г. 11:44
Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии

Бизнесмен из штата Техас купил предметы роскоши на средства, предназначенные для выплаты зарплат работников фирмы во время пандемии коронавируса. 29-летний Ли Прайс стал владельцем автомобиля Lamborghini и часов Rolex, часть денег он потратил в ночных клубах Хьюстона.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура Южного округа Техаса во вторник предъявила Ли обвинения в предоставлении "ложных данных банкам, электронном мошенничестве, подлоге и противозаконных денежных операциях". Таким образом предприниматель получил доступ к заемным средствам на 1,6 млн долларов США, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса. Программа, подготовленная федеральным правительством США, нацелена на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. 

Прокуратура провела проверку в компании Price Enterprises и не обнаружила количество сотрудников с окладами, которые были перечислены в заявке на кредит. Лицо, названное главой фирмы, умерло в апреле 2020 года, за один месяц до направления заявки. Помимо покупки автомобиля суперкласса и дорогих наручных часов, бизнесмен тратил тысячи долларов в стриптиз-клубах Хьюстона, уточняет прокуратура. Одной из последних покупок был пикап Ford F-350, стоящий не менее 35 тыс. долларов США.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, всего в США зафиксировали более 4,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 156,7 тыс. человек.

Федеральные власти США с марта вложили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане откроют пляжи
В Азербайджане откроют пляжи
3 августа 2020 г. 17:12
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
Оперативный штаб принял решение в связи со свадебными торжествами
3 августа 2020 г. 16:49
Торговые центры не откроют до сентября
Торговые центры не откроют до сентября
3 августа 2020 г. 17:09
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы
31 июля 2020 г. 18:06
Названо число коронавирусных больных в реанимации
Названо число коронавирусных больных в реанимации
2 августа 2020 г. 21:06
Полиция заинтересовалась роликами Баку этим вечером
Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"
1 августа 2020 г. 18:52
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
3 августа 2020 г. 16:37
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
Сегодня в ряде районов Баку ограничат подачу воды
31 июля 2020 г. 11:00

Последние новости

12:47
К вниманию азербайджанских клубов: IFAB утвердил новые правила Футбол
12:31
Самир Шарифов: Должны быть созданы гибкие финансовые буферы Финансы
12:28
Порядок получения разрешений на портале İcaze.e-gov.az Социальная защита
12:22
Министр финансов: Активы ГНФАР вернулись к прежнему уровню Финансы
12:19
В России за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев COVID-19 В регионе
12:16
В Азербайджане начался процесс выдачи кредитов предпринимателям Финансы
12:07
Новый проект по безработице - срок сокращен с 3 лет до 1 года Социальная защита
12:06
Самир Шарифов: ВВП еще больше сократится Финансы
11:46
В Милли Меджлисе память июльских шехидов почтили минутой молчания Милли Меджлис
11:44
Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии Другие страны
11:23
Началось заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса ОБНОВЛЕНО Милли Меджлис
11:21
На курортах Турции резко выросло число заражений COVID-19 Другие страны
11:11
В Азербайджане увеличилась денежная база Финансы
10:59
​Азербайджанская нефть незначительно подорожала  Энергетика
10:57
Число случаев COVID-19 в Армении выросло до 39 586 В регионе
Вся новостная лента