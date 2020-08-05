Житель США купил предметы роскоши на деньги для поддержки бизнеса при пандемии

Бизнесмен купил себе Lamborghini и часы Rolex

Бизнесмен из штата Техас купил предметы роскоши на средства, предназначенные для выплаты зарплат работников фирмы во время пандемии коронавируса. 29-летний Ли Прайс стал владельцем автомобиля Lamborghini и часов Rolex, часть денег он потратил в ночных клубах Хьюстона.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Прокуратура Южного округа Техаса во вторник предъявила Ли обвинения в предоставлении "ложных данных банкам, электронном мошенничестве, подлоге и противозаконных денежных операциях". Таким образом предприниматель получил доступ к заемным средствам на 1,6 млн долларов США, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса. Программа, подготовленная федеральным правительством США, нацелена на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу.

Прокуратура провела проверку в компании Price Enterprises и не обнаружила количество сотрудников с окладами, которые были перечислены в заявке на кредит. Лицо, названное главой фирмы, умерло в апреле 2020 года, за один месяц до направления заявки. Помимо покупки автомобиля суперкласса и дорогих наручных часов, бизнесмен тратил тысячи долларов в стриптиз-клубах Хьюстона, уточняет прокуратура. Одной из последних покупок был пикап Ford F-350, стоящий не менее 35 тыс. долларов США.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, всего в США зафиксировали более 4,76 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 156,7 тыс. человек.

Федеральные власти США с марта вложили в американскую экономику порядка $3 трлн в рамках нескольких пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии.