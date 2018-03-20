Жительница Индии погибла из-за взорвавшегося смартфона

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ В Индии девушка погибла после того, как у нее в руках взорвался мобильный телефон.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, инцидент произошел с жительницей деревни Керьякани штата Одиша.

18-летняя Ума Орам подключила гаджет к зарядному устройству, после чего позвонила семье. Во время разговора смартфон взорвался.

Девушка получила травмы кисти, ноги и грудной клетки. В результате взрыва она потеряла сознание. В больнице медики констатировали смерть потерпевшей.

О причинах взрыва на данный момент неизвестно. На месте инцидента работают сотрудники полиции.