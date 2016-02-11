​Жертвами землетрясения на Тайване стали 55 человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Пятьдесят пять человек, по последним данным, погибли при землетрясении на Тайване.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 47 погибших. Тела 53 из 55 жертв были обнаружены под завалами 17-этажного рухнувшего здания в городе Тайнань. Ранения получили 548 человек, из которых 79 по-прежнему остаются в больницах. В настоящий момент ведутся поиски еще свыше 80 человек.

Спасателя заявили ранее, что им не удалось обнаружить больше выживших под завалами 17-этажного здания, где ранее были найдены живыми несколько человек.

В прошлую пятницу в южной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4. Толчки были зафиксированы в 22.57 пятницы мск (03.57 субботы по местному времени) в 25 км к югу от города Юйцзин (Yujing). Очаг располагался на глубине десяти километров. Наиболее сильно в результате землетрясения пострадал город Тайнань.