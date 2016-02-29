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    Жертвами взрыва в йеменском Адене стали 4 человека

    Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с блокпостом сил безопасности

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва во временной столице Йемена Адене.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в сфере безопасности.

    Как сообщалось ранее, взрыв был осуществлен террористом-смертником в округе Шейх Осман. По данным источника, заминированный автомобиль взорвался рядом с местом, где собрались силы безопасности и проправительственные военные.

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