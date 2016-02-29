Жертвами взрыва в йеменском Адене стали 4 человека

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва во временной столице Йемена Адене.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Как сообщалось ранее, взрыв был осуществлен террористом-смертником в округе Шейх Осман. По данным источника, заминированный автомобиль взорвался рядом с местом, где собрались силы безопасности и проправительственные военные.