​Жертвами взрыва в Йемене стали 15 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Возле полицейского колледжа в столице Йемена Сане взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в момент взрыва у учебного заведения находилось большое количество студентов. В результате теракта погибли как минимум 15 человек, еще около 40 пострадали.

На место происшествия прибыли несколько карет скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших в ближайшие больницы.