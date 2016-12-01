Жертвами взрыва на заводе в Индии стали 18 человек

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ До 18 человек возросло число погибших во время взрыва, произошедшего на заводе по производству взрывчатки на юге Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в штате Тамилнаду. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Взрыв привел к обрушению здания, рабочие оказались под завалами. Спасатели извлекли тела шести человек.

Взрыв был настолько мощным, что бетонные блоки отлетели на 50 метров от места взрыва, разрушив окна расположенных поблизости домов и лобовые стекла машин. Шум, последовавший за взрывами, был слышен на расстоянии двух километров от места происшествия и вызвал панику среди местного населения.