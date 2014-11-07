Жертвами вооруженных столкновений на юге Сирии стали 40 человек

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженных столкновений между военнослужащими Национальных сил обороны (СНО) и боевиками различных группировок на юге Сирии стали не менее 40 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по меньшей мере 26 членов СНО и 14 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" и других группировок были убиты в столкновениях в районе Бейт-Тима в провинции Дамаск.

В свою очередь сотрудники службы безопасности Ливана сообщили агентству AFP, что на границе с Сирией им удалось задержать 11 раненых боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию страны.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, унесший, по данным ООН, жизни свыше 200 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к разным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики группировки "Исламское государство", в начале июня возглавившие наступление на северные и западные районы Ирака и объявившие 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.