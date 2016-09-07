Жертвами урагана "Ньютон" в Мексике стали два человека

Баку. 7 Сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, трое пропали без вести из-за обрушения урагана "Ньютон" на западное побережье Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ньютон" обрушился проливными дождями на штат Южная Нижняя Калифорния. Метеорологи ранее присвоили урагану первую категорию по шкале Саффира-Симпсона, так как скорость порывов ветров в эпицентре достигает 150 километров в час.

По данным агентства, два человека погибли, когда их судно для ловли креветок перевернулось близ порта Энсенада. Три других человека с судна бесследно исчезли.

Отмечается, что ураган разбил стекла, повалил деревья и линии электропередачи в курортных районах муниципалитета Лос-Кабос.