Жертвами удара ВВС режима Асада в Сирии стали 11 человек

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ ВВС режима Башара Асада нанесли удары по рынку и зданию школы в населенном пункте Аль-Дана на севере сирийской провинции Идлиб.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

По данным, в результате, по предварительным данным, погибли 11 человек, сообщили работники полевого госпиталя в Идлибе.

Большинство погибших - женщины и дети.

Кроме того, в результате авиаударов ранения получили по меньшей мере 40 человек.

Раненые доставлены в полевой госпиталь. Сотрудники Управления гражданской обороны пытаются извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.