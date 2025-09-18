Жертвами удара РФ по украинской Константиновке стали пять человек

В результате удара ВС РФ по украинскому городу Константиновка в Донецкой области погибли 5 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

"Пятеро горожан в возрасте от 62 до 74 лет получили смертельные ранения. Трое мужчин и две женщины во время обстрела находились на улице", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в зоне поражения повреждения получили также фасады четырех многоквартирных домов.