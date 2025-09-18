İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:35
    Rusiya Ukraynaya zərbə endirib, beş nəfər həlak olub

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətindəki Konstantinovka şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" Donetsk vilayət prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb.

    "Beş nəfər ölümcül yaralanıb. Atəş zamanı üç kişi və iki qadın küçədə olub", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edilib ki, zərbə zonasında dörd binanın fasadı zərər görüb.

