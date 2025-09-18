Rusiya Ukraynaya zərbə endirib, beş nəfər həlak olub
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 17:35
Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətindəki Konstantinovka şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində 5 nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" Donetsk vilayət prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb.
"Beş nəfər ölümcül yaralanıb. Atəş zamanı üç kişi və iki qadın küçədə olub", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edilib ki, zərbə zonasında dörd binanın fasadı zərər görüb.
Son xəbərlər
18:30
Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6Digər ölkələr
18:20
Foto
Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunubMədəniyyət
18:14
Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıbDigər
18:12
Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunubXarici siyasət
17:59
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıbXarici siyasət
17:58
Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaqEnergetika
17:57
Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlibFutbol
17:53
Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırırİnfrastruktur
17:53