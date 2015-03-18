​Жертвами тропического циклона "Пэм" на Вануату стали 11 человек

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Одиннадцать человек погибли в результате тропического циклона "Пэм" на Вануату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее сообщалось о 24 жертвах стихийного бедствия.

Сейчас в 48 центрах временного размещения на территории островного государства остаются более 3,3 тыс. человек. При этом общее число людей, в той или иной степени затронутых стихией, оценивается в 60 тыс.

Над территорией Вануату ежедневно проводятся полеты для оценки последствий циклона.

Отдельную озабоченность вызывают ситуация в сфере здравоохранения и вопросы продовольственного обеспечения населения.