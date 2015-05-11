​Жертвами торнадо и наводнения в США стали два человека

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Жертвами торнадо и наводнения, затронувших американские штаты Техас и Арканзас, стали два человека.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Пострадали в результате природного катаклизма десятки человек. Только в одном Техасе в больницу были доставлены 26 пострадавших.

Отмечается, что в настоящее время коммунальные службы пытаются восстановить жизненно важные объекты инфраструктуры, расчистить дороги и мосты от завалов.