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    ​Жертвами торнадо и наводнения в США стали два человека

    Пострадали в результате природного катаклизма десятки человек

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Жертвами торнадо и наводнения, затронувших американские штаты Техас и Арканзас, стали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    Пострадали в результате природного катаклизма десятки человек. Только в одном Техасе в больницу были доставлены 26 пострадавших.

    Отмечается, что в настоящее время коммунальные службы пытаются восстановить жизненно важные объекты инфраструктуры, расчистить дороги и мосты от завалов.

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