Жертвами стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде стали три человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Три человека погибли в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в американском штате Мэриленд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам шериф Уильям Дэвис.

По словам шерифа, два человека погибли на месте происшествия. Сейчас полиция допрашивает свидетелей инцидента. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

***18:53

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ На территории бизнес-парка в американском Мэриленде произошла стрельба, есть раненые.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил местный шериф.

"Мы можем подтвердить, что находимся на месте стрельбы в бизнес-парке Emmorton. Сообщается о нескольких раненых", - сообщил шериф в Twitter.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на заместителя шерифа сообщил, что ранения получили пять человек. Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его поиск.