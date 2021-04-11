Жертвами столкновений в Мьянме стали еще 98 человек

В результате вмешательства военных в акцию протеста в городе Баго на юге Мьянмы погибло по крайней мере 80 демонстрантов

В результате вмешательства военных в акцию протеста в городе Баго на юге Мьянмы погибло по крайней мере 80 демонстрантов.

Как передает Report со ссылкой на газету Independent, акции протеста против военного переворота и ареста членов легитимного правительства в районе Ма Га Дит в городе Баго продолжились, несмотря на предупреждение со стороны военных.

По словам очевидцев, военные открыли огонь по протестующим и применили ручные гранаты.

В результате погибли по меньшей мере 80 человек.

В городе Таму в Мьянме протестующие устроили представителям хунты засаду, в результате были убиты трое военнослужащих.

The Irrawaddy сообщил, что группа боевиков напала на полицейских, в результате чего погибли 14 охранников.

Напомним, что в Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.

Военные заявили, что переворот стал ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года.