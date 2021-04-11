Жертвами столкновений в Мьянме стали еще 98 человек

В результате вмешательства военных в акцию протеста в городе Баго на юге Мьянмы погибло по крайней мере 80 демонстрантов.
Как передает Report со ссылкой на газету Independent, акции протеста против военного переворота и ареста членов легитимного правительства в районе Ма Га Дит в городе Баго продолжились, несмотря на предупреждение со стороны военных.
По словам очевидцев, военные открыли огонь по протестующим и применили ручные гранаты.
В результате погибли по меньшей мере 80 человек.
В городе Таму в Мьянме протестующие устроили представителям хунты засаду, в результате были убиты трое военнослужащих.
The Irrawaddy сообщил, что группа боевиков напала на полицейских, в результате чего погибли 14 охранников.
Напомним, что в Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.
В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.
Военные заявили, что переворот стал ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года.