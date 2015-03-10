Жертвами снегопадов в Болгарии стали два человека

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Два человека погибли в Болгарии в результате обрушившихся на юг страны снегопадов, которые оставили без электричества десятки тысяч других людей.

Замерзшего пожилого мужчину обнаружили рядом с автобусной остановкой в районе города Крумовград, другой местный житель скончался от сердечного приступа, когда расчищал снег, сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

Из-за обледенения или падающих деревьев повреждены линии электропередачи: на юге страны без света остаются более 600 населенных пунктов. Около 100 деревень в Смолянской области оказались полностью отрезанными от внешнего мира двухметровыми сугробами. Местные власти сообщают о затоплении всех рудников в регионе.





