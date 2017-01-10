Жертвами сильных морозов в Европе стали уже 40 человек

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек.

Как передает Report, об этом сoобшил DW.

По данным, большая часть погибших - жители Польши. В одну лишь ночь с субботы на воскресенье в стране замерзли 10 человек, сообщил 9 января польский кризисный центр RCB. Таким образом, общее количество замерших в Польше составило 30 человек.

В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое - в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления, а еще один 78-летний старик, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.

Но в основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.

Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.