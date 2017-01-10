 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жертвами сильных морозов в Европе стали уже 40 человек

    Большая часть погибших - жители Польши

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Жертвами сильных морозов в Европе стали уже по меньшей мере 40 человек.

    Как передает Report, об этом сoобшил DW.

    По данным, большая часть погибших - жители Польши. В одну лишь ночь с субботы на воскресенье в стране замерзли 10 человек, сообщил 9 января польский кризисный центр RCB. Таким образом, общее количество замерших в Польше составило 30 человек.

    В Чехии число погибших возросло с трех до шести. Два человека умерли в Беларуси, еще двое - в Италии, где 82-летний пенсионер замерз у себя в квартире без отопления, а еще один 78-летний старик, выйдя на улицу, потерял сознание от холода, упал и скончался от полученных при падении травм.

    Но в основном жертвами морозов в Европе становятся бездомные.

    Аномально низкие температуры привели к транспортному коллапсу во многих европейских городах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi