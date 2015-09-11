 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Жертвами схода вагона с рельсов в Бельгии стали 18 человек

    Шесть человек получили тяжелые травмы

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате схода с рельсов вагона пассажирского поезда в Бельгии пострадали 18 пассажиров.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное общество железных дорог Бельгии.

    Шесть человек получили тяжелые травмы.

    Как отметили в компании, авария произошла на вокзале населенного пункта Бюизинген. Поезд следовал по маршруту Схарбек-Герардсберген и в вагонах было более 300 человек.

    Не получившие травм пассажиры эвакуированы. О причинах аварии до сих пор неизвестно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi