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    ​Жертвами пожара на западе Афганистана стали 11 человек

    Причина произошедшего пока не установлена

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Несколько мощных взрывов прогремело 25 августа в городе Герат на западе Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате возникшего пожара погибли 11 человек.

    Трагедия произошла в одном из промышленных районов третьего по величине населенного пункта страны в комплексе, где расположены хранилища природного газа. По информации агентства, все погибшие и пострадавшие - жители данного квартала. В результате пожара серьезный ущерб был также нанесен жилым домам.

    Причина произошедшего пока не установлена.

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