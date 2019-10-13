Жертвами обстрелов террористов стали 18 жителей Турции

За последние пять дней жертвами ракетных и минометных обстрелов с сирийской территории стали 18 жителей приграничных населенных пунктов Турции, свыше ста человек получили ранения, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Обстрелы начались девятого октября сразу после начала антитеррористической операции «Источник мира» в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Террористы YPG/PKK подвергли ракетно-гранатометному обстрелу город Нусайбин в провинции Мардин, а также населенные пункты Акчакале, Джейланпынар, Суруч и Биреджки в провинции Шанлыурфа.

За последние пять дней в Нусайбине погибли 11 человек, в Суруче - три, в Акчакале и Джейланпынаре - по два мирных жителя.

В числе погибших - девятимесячный Мухаммед, а также дети и подростки в возрасте 11-15 лет.