Жертвами наводнения в Судане стали более 130 человек

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 136.

Число погибших в Судане в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 136.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей местной службы безопасности.

По их данным, еще по меньшей мере 120 человек пострадали от стихийного бедствия.

4 сентября Al Jazeera проинформировала, что в результате наводнений погибли 112 человек, более 4 тыс. домов было разрушено. По информации телеканала Al-Hadath, международный аэропорт в столице Судана Хартуме вынужден был в тот же день частично приостановить свою работу на несколько часов по причине непогоды.

Начавшиеся в Судане в мае проливные дожди привели к затоплению целых городов и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Сильнее всего стихия затронула штаты Нагр эн-Нил, Северный Кордофан, Эль-Гезира, Южный Дарфур и Южный Кордофан, а также Белый Нил.