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    Жертвами наводнения в столице Кении стали не менее 10 человек

    Спасательная операция в Найроби осложняется затопленными дорогами

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, еще семеро получили травмы в ночь с понедельника на вторник в результате наводнения в столице Кении городе Найроби, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Стена одной из мечетей обрушилась на ряд киосков в городе, под завалами погибли восемь человек, еще семь человек с травмами были доставлены в местный госпиталь, сообщил агентству Синьхуа представитель местной полиции Бенсон Кибуи (Benson Kibui).

    Он также добавил, что два человека утонули на окраине города.

    Спасательная операция в Найроби осложняется затопленными дорогами и толпами местных жителей, которые самостоятельно пытаются бороться со стихией.

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