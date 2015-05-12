Жертвами наводнения в столице Кении стали не менее 10 человек

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли, еще семеро получили травмы в ночь с понедельника на вторник в результате наводнения в столице Кении городе Найроби, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Стена одной из мечетей обрушилась на ряд киосков в городе, под завалами погибли восемь человек, еще семь человек с травмами были доставлены в местный госпиталь, сообщил агентству Синьхуа представитель местной полиции Бенсон Кибуи (Benson Kibui).

Он также добавил, что два человека утонули на окраине города.

Спасательная операция в Найроби осложняется затопленными дорогами и толпами местных жителей, которые самостоятельно пытаются бороться со стихией.