Жертвами наводнения в Иране стали 17 человек

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.

"На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр", - приводит телеканал IRIB его слова.

Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он.

В результате наводнения в целом пострадали 37 человек.