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    Жертвами наводнения в Иране стали 17 человек

    На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.

    "На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр", - приводит телеканал IRIB его слова.

    Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он. 

    В результате наводнения в целом пострадали 37 человек.

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