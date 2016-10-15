Жертвами наводнения в центральной части Вьетнама стали 11 человек

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Жертвами наводнения в центральных провинциях Вьетнама стали 11 человек, около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, наводнение вызвал тропический циклон, который принес на центральную часть побережья страны сильные ливни.

Вода перекрыла движение по магистралям, соединяющим север и юг страны, из-за этого власти не могут доставить продовольствие в пострадавшие районы. Непогода нарушила железнодорожное движение, пассажиры 22 поездов, в том числе иностранные туристы, не могут продолжить свой путь. Авиакомпании отметили часть рейсов в затопленных регионах.