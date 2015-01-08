Жертвами нападения в Ираке стали десять человек, еще 20 ранены

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) привели в действие три взрывных устройства и обстреляли из минометов несколько позиций силовиков в районе города Самарра, в 125 км к северу от Багдада. Как передает Report cо ссылкой на телеканал Sky News Arabia, погибли десять человек, в том числе мирные жители, около 20 человек получили ранения.

Известно, что бандиты подорвали три автомобиля, начиненных взрывчаткой, у КПП сил безопасности. По информации телеканала, четверо террористов-смертников были убиты до того, как они смогли произвести взрывы.

Источник Sky News Arabia также отмечает, что нападение было частью масштабного наступления ИГ на Самарру.