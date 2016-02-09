​Жертвами нападения боевиков в Нигерии стали 23 человека

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные напали на деревню в штате Замфара на северо-западе Нигерии и убили 23 человека, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Нападение продолжалось более двух часов, вооруженные люди, въехавшие в населенный пункт на мотоциклах, расстреливали жителей деревни и грабили их дома.

При этом представитель местной полиции сообщил, что удалось обнаружить тела лишь половины убитых. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски, а также ведут расследование случившегося.

Ни одна из радикальных группировок, действующих на территории страны, к настоящему моменту не взяла на себя ответственность за нападение, однако местные жители и власти подозревают в случившемся группировку "Боко Харам".