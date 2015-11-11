Жертвами крушения легкомоторного самолета в США стали 9 человек

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами крушения легкомоторного самолета на западе США стали девять человек, сообщает газета New York Post со ссылкой на неназванные источники в местной полиции.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что ранее сообщалось о двух погибших.

Легкомоторный самолет Hawker 25 потерпел крушение неподалеку от города Акрон в штате Огайо на западе США. Инцидент произошел примерно в 15.00 по местному времени (23.00 мск) на пересечении двух дорог. Очевидцы рассказали, что услышали звук, похожий на удар автомобиля о телефонный столб. Перед крушением самолет задел жилое здание. По данным местной энергетической компании, в результате инцидента более 1,5 тысячи человек остались без электричества.

На данный момент подтверждено, что жертвами крушения стали пилот и помощник пилота, находившиеся на борту. Официального утверждения о том, что на борту находились девять человек и все они погибли, пока не поступало.