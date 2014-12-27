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    ​Жертвами израильских сил в 2014 году стали 68 палестинцев

    Жертвами израильских сил на Западном берегу Иордана и Восточном Иерусалиме стали 68 палестинцев

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами нападения израильских сил на Западном берегу Иордана и Восточном Иерусалиме в 2014 году стали 68 палестинцев.

    Как передает Report со ссылкой на Анадолу, жертвами нападений израилських сил на Западном берегу реки Иордан и Восточном Иерусалиме в 2014 году стали 68 палестинцев, в том числе один министр.

    Все эти люди были задержаны в ходе рейдов, которые проводились против якобы "разыскиваемых палестинцев", участвовавших в антиизраильских демонстрациях.

    Напомним, в ходе столкновения с израильскими военнослужащими в Рамаллахе 10 декабря погиб палестинский министр Зияд Абу Айн.

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