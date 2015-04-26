Жертвами двух взрывов в иракской провинции Дияла стали 18 человек

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 мирных жителей погибли в результате двух взрывов в провинции Дияла на западе Ирака в воскресенье, передает телеканал Press TV со ссылкой на представителей местных властей.

Один из взрывов произошел в городе Эль-Микдадия в 80 километрах к северо-западу от Багдада. Второй взрыв прогремел в городе Баакуба, где также в воскресенье были обнаружены тела 12 расстрелянных человек, которые, по версии полиции, стали жертвами массовой казни.

Представители правоохранительных органов также сообщают о 28 раненых, которые пострадали во время взрывов.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность за взрывы.

Как сообщает телеканал, за большинством терактов, происходящих в регионе, стоят боевики группировки "Исламское государство".

Широкая экспансия ИГ, захватившего значительную территорию Ирака и Сирии, стала одной из главных мировых проблем 2014 года. Группировка, насчитывающая, по данным ЦРУ, около 30 тысяч боевиков, провозгласила на захваченных территориях халифат и стремится далее расширять свои приобретения.

Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака, международная коалиция во главе с США (пока ограничивается ударами с воздуха), а также иракские и сирийские курды, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".