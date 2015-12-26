Жертвами ДТП с участием автобуса и грузовика в Боливии стали 15 человек

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В боливийском городе Кочабамба 15 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса и грузовика с пассажирами, еще 10 человек пострадали, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По предварительным данным, грузовик перевернулся при обгоне, выпавшие из кузова 14 человек погибли при наезде междугороднего автобуса. После этого автобус столкнулся со скалой, погиб помощник водителя.

В полиции считают, что виновником аварии стал неопытный водитель грузового автомобиля, он арестован.