Число погибших в ходе протестов в Багдаде достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв в результате беспорядков в Багдаде выросло до восьми, пострадавшими значатся более 350 человек.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Al Ghad Press.

«В столичные больницы поступили восемь тел и 357 пострадавших»,— цитирует Al Ghad Press.

18:34, 11 февраля

Пять человек погибли в результате столкновений, возникших в субботу между сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра и иракскими силовиками в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на столичного губернатора.

По поступающей информации, 320 человек пострадали.

Ранее СМИ сообщали, что во время столкновений погиб иракский полицейский, семь силовиков получили ранения. В иракском МВД утверждали, что у участников демонстраций было обнаружено оружие.

Протестующие требовали от правительства провести реформы, положить конец коррупции, а также внести изменения в состав Центральной избирательной комиссии.