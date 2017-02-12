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    Число погибших в ходе протестов в Багдаде достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

    По поступающей информации, более 350 человек пострадали

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв в результате беспорядков в Багдаде выросло до восьми, пострадавшими значатся более 350 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Al Ghad Press.

    «В столичные больницы поступили восемь тел и 357 пострадавших»,— цитирует Al Ghad Press.

    18:34, 11 февраля 

    Пять человек погибли в результате столкновений, возникших в субботу между сторонниками шиитского проповедника Муктады ас-Садра и иракскими силовиками в Багдаде.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на столичного губернатора.

    По поступающей информации, 320 человек пострадали.

    Ранее СМИ сообщали, что во время столкновений погиб иракский полицейский, семь силовиков получили ранения. В иракском МВД утверждали, что у участников демонстраций было обнаружено оружие.

    Протестующие требовали от правительства провести реформы, положить конец коррупции, а также внести изменения в состав Центральной избирательной комиссии.

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