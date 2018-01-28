 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жертвами атаки террористов в Мали стали четверо военнослужащих

    Власти сообщают, что контролируют ситуацию

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На северо-востоке Мали жертвами атаки боевиков стали четверо военнослужащих правительственной армии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространили источники в силовых структурах в воскресенье, 28 января.

    «Террористам не удалось захватить армейский лагерь. Мы контролируем ситуацию», — говорится в сообщении малийских военных.

    При этом террорист-смертник не успел привести в действие взрывное устройство.

    В Мали боевики несколько лет ведут борьбу с правительством.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi