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    Жертвами атаки "Джебхат ан-Нусры" в Алеппо стали 18 мирных жителей

    Ранен 61 мирный житель

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" продолжает боевые действия в крупнейшем сирийском городе Алеппо и его пригородах, от минометных обстрелов у квартала Шейх Максуд погибли 18 и был ранен 61 мирный житель.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованном в ночь на субботу на сайте российского минобороны.

    "Формирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" не прекращают боевые действия в Алеппо и его пригородах. В результате минометных обстрелов при попытке захвата квартала Шейх Максуд погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель", - говорится в сообщении.

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