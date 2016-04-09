Жертвами атаки "Джебхат ан-Нусры" в Алеппо стали 18 мирных жителей

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" продолжает боевые действия в крупнейшем сирийском городе Алеппо и его пригородах, от минометных обстрелов у квартала Шейх Максуд погибли 18 и был ранен 61 мирный житель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, опубликованном в ночь на субботу на сайте российского минобороны.

"Формирования террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" не прекращают боевые действия в Алеппо и его пригородах. В результате минометных обстрелов при попытке захвата квартала Шейх Максуд погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель", - говорится в сообщении.